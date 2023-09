Castel San Giovanni, la Lilt ricorda Daniele Tosa al teatro Verdi con “4 amici al bar”

Sabato la Lilt ricorda Daniele Tosca, giovane avvocato spentosi a soli 38 anni per un male incurabile. In sua memoria verrà organizzato il settimo memorial a lui intitolato. Alle 21 al teatro Verdi andrà in scena uattro amici al bar. Carlo Civetta (voce e chitarra), Alex Caffarena (chitarra), Vincenzo Mattiello (batteria e seconda voce) e Mario Scaletti (chitarra, saxofono, armonica, banjo e aerophone) si cimenteranno in un repertorio di musiche di Ron, Dalla, De Gregori, Vecchioni e altri cantautori italiani.

Durante la serata i familiari di Tosca devolveranno mille euro a favore di una borsa di studio per una laureanda o laureando in scienze infermieristiche. Per la Lilt, promotrice della serata, sarà un momento importante per ribadire l’importanza della prevenzione in un anno, il 2023, che segna il quarantennale di attività dell’associazione guidata da Franco Pugliese.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ