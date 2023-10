Lift-Tek Elecar, un’azienda dove crescere: Marco Vignola, dallo stage all’ufficio acquisti

È un quadro internazionale quello nel quale si muove e opera Lift-Tek Elecar, azienda piacentina da anni asset strategico del Gruppo Cascade. Presso la sede di Castelsangiovanni l’azienda, che ha festeggiato nel 2022 i cinquanta anni di attività, progetta e realizza sollevatori per carrelli elevatori e attrezzature integrate per qualsiasi applicazione.

Il lavoro di Lift-Tek Elecar si compone di tante fasi e viene portato avanti grazie a tanti reparti fondamentali, che contano su professionisti seri e motivati.

Uno di questi reparti è certamente il Reparto Acquisti: sono tre i professionisti che vi lavorano, uno dei quali è Marco Vignola, tra le colonne portanti dell’azienda, e un esempio importante di cosa significhi crescere “dentro” e “con” un’azienda.

«Siamo un team collaudato e ormai dopo tanti anni ci conosciamo alla perfezione: l’ultimo arrivato tra noi è stato assunto 15 anni fa!».

E deve necessariamente essere un team affiatato quello che si occupa degli acquisti in una realtà come Lift-Tek Elecar: «Noi lavoriamo in stretto dialogo con i vertici dell’azienda, che ne dettano le esigenze. Di seguito ci occupiamo delle strategie di acquisto, in cui valutiamo prezzi, qualità e tutto ciò che serve per ottenere un risultato ottimale. Tra noi e l’azienda c’è un grande rapporto di stima e fiducia: si tratta di lavorare con somme che si attestano sui 40 milioni all’anno, è davvero necessaria una stretta collaborazione e un dialogo quotidiano».

Il percorso di Marco Vignola in azienda però non è solo una lunga e soddisfacente storia professionale: Marco in Lift-Tek Elecar è cresciuto, come persona e come professionista, ha attraversato alcune delle fasi più importanti della vita.

«Dico con orgoglio che sono cresciuto con l’azienda: c’ero quando lo staff era formato da 50 persone e oggi siamo in 250, sono partito da uno stage e oggi svolgo un lavoro che mi piace fare. Qui in azienda ho persino conosciuto mia moglie, più legato a questo ambiente di così!».

Negli anni Marco si è anche allontanato per un periodo, solo per tornare poco dopo nell’ambiente familiare di Lift-Tek Elecar: «Si torna dove si è stati bene, io sono affezionato a questo posto. Dopo un percorso come quello che ho fatto, è come se l’azienda fosse anche un po’ mia, sono legato a questa realtà e alle persone che con me lavorano e trascorrono le giornate».

Lo sguardo si sposta poi sulle “nuove leve”: «Devo dire che molti ragazzi che oggi si affacciano al mondo del lavoro hanno una fortissima preparazione universitaria, ma il lavoro vero si impara sul campo, qui si impara la concretezza. Penso che il consiglio migliore che io possa dare ai giovani lavoratori, quelli che iniziano oggi un percorso che si spera sia lungo e fruttuoso, sia di mettersi a disposizione con umiltà. È necessario imparare, apprendere il più possibile, e questo si può fare grazie all’affiancamento di chi ha esperienza, di chi sa come davvero si porta a termine quel lavoro: ma serve un impegno reale e costante».

Una festa speciale per celebrare Cascade

Lift-Tek Elecar organizza periodicamente momenti di aggregazione per i suoi dipendenti, stimolando l’unione tra tutto il personale e offrendo l’occasione di “viversi” al di fuori del normale contesto di lavoro. L’ultima occasione per ritrovarsi tutti insieme in azienda, dai dirigenti allo staff, e insieme alle famiglie dei lavoratori, è stata pochi giorni fa, in occasione di un compleanno importante che ha coinvolto ben 270 persone. Il Gruppo Cascade, fondato nel 1943, ha appena tagliato il nastro degli 80 anni: una pietra miliare importante, appunto da festeggiare. Ed è per questo che Lift-Tek Elecar, tra le società del Gruppo Cascade, ha organizzato una festa in azienda, una grande grigliata pomeridiana per condividere insieme questo memorabile traguardo.