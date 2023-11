Area Agip a Fiorenzuola, ipotesi dismissione. Comune valuta come riutilizzarla

Il deposito Eni si trova da decenni a Fiorenzuola in via Scapuzzi: una volta questa era una zona ai margini dell’abitato, oggi si trova in prossimità di negozi, case, supermercati. La prospettiva di una possibile riduzione dei depositi di carburanti in Italia (legati alle direttive UE di progressiva riduzione degli idrocarburi) pone il tema di un riutilizzo di quest’area a livello urbanistico. Quella del futuro dell’area Eni – Agip è infatti una delle questioni trattate nelle Linee guida del Pug (Piano urbanistico generale). E’ uno strumento di pianificazione che non classifica più le aree come un tempo faceva il PRG, ma fornisce un disegno delle linee di sviluppo e riqualificazione delle aree, nell’ottica della riduzione del consumo di suolo. Di suolo il deposito Eni ne occupa parecchio: si estende per oltre 110 mila metri quadrati. Gestisce movimentazione e stoccaggio dei prodotti petroliferi liquidi (benzine, gasoli e carburante per aerei) impiegati in trasporti e riscaldamento. Vi si immagazzinano fino a 71mila metri cubi di materiale. Posta l’ipotesi di una chiusura del deposito (attenzione: scelta che spetta solo ad Eni), come si pensa di riqualificare la zona? L’amministrazione pensa ad una destinazione in parte di servizi del terziario e in parte pubblica, senza escludere funzioni che abbiano a che fare con lo svago.

