La “bomba” di Bonacini fa centro e regala il sorriso all’Assigeco: Orzinuovi ko

Una “pazza” vittoria in una partita non brillante, ma ricca di colpi di scena ed emozioni fino al suono della sirena. Può tirare un sospiro di sollievo l’Assigeco, che dopo il ko di Chiusi al Pala-BancaSport supera 57-54 l’Agribertocchi Orzinuovi, arrivata a Piacenza senza l’americano Mayfield (”scelta tecnica”, commenta coach Zanchi a fine match).

A decidere la sfida, la tripla allo scadere di Federico Bonacini, con la “bomba” in posizioni di equilibrio precarie dall’angolo a un decimo dalla sirena. Prima, è successo un po’ di tutto: un inizio negativo per Piacenza (0-9), la reazione (-2 a fine primo quarto) e una seconda frazione dove Orzinuovi ha segnato solo sette punti, con l’Assigeco avanti di sei all’intervallo lungo (32-26).

Nella ripresa, attacchi a secco, poi Orzinuovi piazza un parziale di 16-0, con i biancorossoblù di casa che steccano clamorosamente non andando mai a segno nel quarto se non a 25 secondi dalla fine con Miller (3442). Una mazzata morale che però non ha tramortito l’Assigeco, presa per mano da Sabatini nella frazione decisiva fino alla rimonta conclusiva, propiziata da un 23-12 di parziale.

L’Assigeco chiude il girone d’andata a quota 10 punti, con un record di 5 vittorie e 6 sconfitte che vale il settimo posto a braccetto con Cento. Prossimo appuntamento, domenica a Rimini contro la RivieraBanca.

ASSIGECO PIACENZA 57 ORZINUOVI 54 (17-19, 32-26, 34-42, 57-54)

ASSIGECO PIACENZA: Miller 11, Veronesi 3, Querci 2, Skeens 2, Sabatini 16, Gallo 8, D’Almeida 4, Bonacini 5, Serpilli 2, Filoni 4. N.e.: Joksimovic, Gherardini. All.: Salieri