Medicina, Braghieri (Opera Pia): “Palazzo Portici è pronto, i ritardi non sono colpa nostra”

I ritardi nella consegna di Palazzo Portici all’Università? “Non è colpa dell’Opera Pia Alberoni, ma dei tentennamenti di Ausl e Università”. Lo sostiene Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni, cioè l’ente proprietario dell’edificio che dall’8 gennaio ospiterà tutti i 320 studenti dei tre anni del prestigioso corso di Medicina in lingua inglese. “Carte alla mano”, Braghieri ricostruisce “per amor di verità” tutti i passaggi della querelle che ha portato gli studenti a protestare in questi giorni per la carenza di spazi al Collegio Alberoni. “I lavori a Palazzo Portici sono pronti e gli studenti sarebbero potuti entrare il primo novembre, ma l’Ausl ha risposto solo il 20 novembre alla bozza di contratto proposta”. Inoltre Braghieri osserva che “a metà agosto siamo stati informati (da Ausl e Università di Parma, ndr) che avremmo potuto avere un concorrente disposto ad affittare gli spazi per ospitare il corso di laurea. Una notizia che ci gelò”.

