Nido Farnesiana, la rabbia delle mamme: “Da sette anni aspettiamo giustizia”

«Chiediamo una volta per tutte giustizia per i nostri figli». A quasi sette anni (sei anni e mezzo per la precisione) dagli arresti per maltrattamenti delle maestre dell’asilo nido Farnesiana, alcuni genitori protestano per i tempi lunghi della giustizia e per un procedimento che fin qui ha subìto una lunga serie di rinvii. «Dopo tutto questo tempo ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, non comprendiamo i motivi di queste lungaggini, siamo esausti». Non è la prima volta, a dire il vero, che in questi anni si leva alta la protesta di alcuni genitori. Oggi però, in accordo con gli avvocati Giulio Canobbio e Federica Alì (foro di Genova), alcuni di loro hanno deciso di metterci la faccia. Sono due mamme, Mariateresa Ranieri e Donata Delfanti, a parlare anche per conto di altri genitori assistiti dagli stessi legali. «Dopo tutto questo tempo ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, non comprendiamo i motivi di queste lungaggini, siamo esausti ma lotteremo con tutti i nostri mezzi per ottenere giustizia, anche se da qualche tempo abbiamo smesso di credere nella giustizia italiana». Ora l’udienza preliminare è fissata il 17 gennaio. «Speriamo sia risolutiva» auspicano le mamme e l’avvocato Canobbio.

