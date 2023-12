Formare i cittadini del futuro: i tre progetti per le scuole di Fondazione Articolo 49

Con “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”, “QuotidianaMente – L’informazione inizia a scuola” e “GEA EDU – Idee per il futuro” coperti tutti i gradi scolastici: focus sulla Carta, la corretta informazione e il mondo green

Si chiamano “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!”, “QuotidianaMente – L’informazione inizia a scuola” e “GEA EDU – Idee per il futuro” i progetti promossi dalla Fondazione Articolo 49 ETS e pensati per le nuove generazioni. Tre percorsi che, complessivamente, vanno a coprire tutti i gradi scolastici, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Il nome stesso della Fondazione, emanazione diretta di Withub, rimanda all’articolo della Carta che ha come obiettivo la diffusione della cultura della partecipazione in ogni ambito della vita comunitaria attraverso l’informazione, la consapevolezza e il coinvolgimento. Con queste tre proposte si è deciso di concentrarsi sui cittadini del futuro.

Nel dettaglio, “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!” è il progetto che vuole avvicinare i più piccoli al valore della Costituzione e ai principi che questa protegge. Partito con grande successo a ottobre in 425 classi delle scuole primarie di tutta Italia, è strutturato in tre annualità scolastiche indipendenti, ognuna delle quali legata a ricorrenze di rilievo: nel 2023 il 75° Anniversario della Costituzione, nel 2024 le nuove elezioni politiche europee e nel 2025 l’80° Anniversario della Liberazione e il 55° anno dall’avvio del decentramento amministrativo alle Regioni.

Il progetto si svolge in orario curricolare e prevede attività multidisciplinari da svolgersi grazie a risorse digitali messe a disposizione dei docenti, tra cui 16 video originali in cui compare la mascotte Martino. Predisposto anche un kit operativo con guida docenti, un poster per la classe, schede didattiche e le linee guida per partecipare al contest “Evviva la Costituzione!”: le tre classi vincitrici riceveranno 25 computer per allestire un’aula informativa a scuola. Il progetto può contare sul patrocinio della rappresentanza della Commissione UE in Italia ed è sviluppato in collaborazione con l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. Patrocinio anche da numerose Regioni, mentre a supportare il progetto ci sono gli sponsor Catellani&Smith, Q8 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Bitron. Sponsor tecnico è Accenture Italia.

Il progetto “QuotidianaMente – L’informazione inizia a scuola” è invece rivolto ai ragazzi delle secondarie di primo grado. L’obiettivo è quello di abituare i più giovani alla lettura del quotidiano, aiutandoli a sviluppare una comprensione critica dei principali fatti d’attualità, contrastando così disinformazione e fake news. Le scuole aderenti ricevono un kit di approfondimento didattico e quattro abbonamenti digitali a quotidiani nazionali e alla principale testata locale della provincia di appartenenza della scuola. Al termine del percorso è previsto un contest, in cui i ragazzi dovranno cimentarsi nella stesura di un articolo di giornale. Le classi vincitrici potranno partecipare a una visita in una redazione giornalistica del territorio o a una lezione tenuta dalle grandi firme dei giornali. “QuotidianaMente” è sviluppato in collaborazione con l’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo.

Infine, “GEA EDU – Idee per il futuro” è il progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per favorire la diffusione della cultura della sostenibilità. Si articola su tre annualità indipendenti (a gennaio prenderà il via la seconda) che affrontano i temi degli SDG’s dell’Agenda 2030 e della transizione ecologica approfondendo i concetti di produzione e consumo sostenibili, economia circolare e nuove professioni green. Ogni annualità prevede 40 ore di formazione in orario curriculare attraverso la piattaforma digitale inclasse.net. L’iniziativa può contare sul supporto di GEA Agency, la prima agenzia di stampa nazionale su sostenibilità, transizione ecologica e green deal, diretta da Vittorio Oreggia, e gode del patrocinio del MASE – Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza energetica, e dell’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il primo anno ha visto coinvolti 2.500 studenti provenienti da 80 classi di 40 istituti di 13 diverse regioni italiane ed è stato sostenuto da Federacciai, Co.Re.Ve – Consorzio di recupero del vetro, In’s Mercato e Nestlè.

Per saperne di più:

https://www.articolo49.it/

[email protected]

[email protected]