Il premio “legalità e profitto” a Vigorplant : è tra le cento società italiane più virtuose

Il riconoscimento attesta una conduzione della ditta capace di unire business e rispetto della Legge: frutto di un grande lavoro di squadra

Una veduta della sede di Vigorplant a Fombio

Vigorplant, tra le oltre 11 mila imprese dotate di “rating di legalità”, la certificazione che dal 2012 viene conferita alle aziende che rispettano norme e regole, è tra le 100 migliori società italiane capaci di coniugare il rigoroso rispetto delle leggi e normative, con positivi risultati economici e finanziari.

Un risultato di tutto rispetto quello conseguito dall’azienda lodigiana, leader nella produzione di terricci e substrati in Italia, che inorgoglisce management e collaboratori, e conferisce nuovo valore aggiunto a Vigorplant sotto il profilo etico.

Il Premio Legalità e Profitto, consegnato presso la Sala Capitolare del Senato, è un riconoscimento di merito, assegnato su base oggettiva e gratuita da una giuria composta da Economy Group con NSA, azienda leader nella mediazione creditizia, e RSM, società di revisione e certificazione, e con il patrocinio e la partnership dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust).

Le 100 imprese sono state individuate sulla base della riclassificazione dei loro bilanci a cura dell’Ufficio Studi di NSA appunto, in collaborazione con la redazione di Economy e con i consulenti e revisori contabili di RSM.

Un premio dedicato a tutti i collaboratori

Le imprese sono state selezionate in base a dati pubblici e criteri oggettivi, dunque aziende che sono sul mercato da protagoniste, ma senza derogare al più rigoroso rispetto delle leggi. Un premio che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità mostrando come sia possibile fare business attraverso un percorso etico, instaurando un rapporto tra imprese e istituzioni, impegnate insieme nella ricostruzione del Paese.

«Per Vigorplant aver ricevuto questo riconoscimento è sicuramente una grandissima fonte di orgoglio e di soddisfazione per tutta la storia dell’azienda, dalle sue origini fino ad oggi – ha dichiarato il Presidente Marco Petranca -. Un premio che è stato dedicato a tutti i collaboratori dell’azienda e che riconosce gli importanti sforzi e l’impegno costante che riversiamo nel nostro lavoro, sia operativo che finanziario. È importante per noi continuare questo percorso di crescita rimanendo legati ai principi di legalità ed etica. Crescere e fare business in modo onesto non solo è possibile ma è un dovere verso l’azienda stessa e verso il Paese».

Esempio di legalità

Per l’azienda è un nuovo stimolo per continuare a crescere, sul solco di principi etici alla base della forte responsabilità sociale d’impresa che Vigorplant ha fatto propri. E la sintesi sta in una filosofia tutta green che mira ad armonizzare gli obiettivi economici e di business con quelli sociali, ambientali, etici e profittevoli, per continuare a lavorare per un mondo migliore per tutti, a partire da chi lo abita oggi.

«La nostra realtà si fonda su principi basati sulla legalità, onestà e serietà; valori condivisi con tutto il nostro management, essenziali per il percorso di crescita che non rinuncia all’etica che Vigorplant ha intrapreso – ha commentato Luca Petranca, Amministratore Delegato dell’azienda -. Siamo orgogliosi di rientrare come esempio di legalità e profitto, per rappresentare un modello in Italia per la promozione della trasparenza e contrasto alla corruzione».