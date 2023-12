Applausi scroscianti per il concerto dell’orchestra del Conservatorio Nicolini

L’orchestra del Conservatorio Nicolini, diretta dal maestro Giuseppe Camerlingo, ha inaugurato il nuovo anno accademico eseguendo un concerto ricco di emozioni e momenti memorabili, a cui gli spettatori hanno tributato lunghi e convinti applausi.

Ieri mattina, in un salone strapieno, il pubblico ha ascoltato brani e ouverture di Beethoven, Respighi, Richard Strauss e Johann Strauss jr, sottolineando con particolare calore gli assoli di Monica Righi al violoncello e Tommaso Perotti al corno, giovani tra gli elementi di punta e più meritevoli del Nicolini, scelti tramite una selezione interna avvenuta lo scorso mese di maggio.

I due allievi hanno eseguito, rispettivamente, l’Adagio e variazioni per violoncello e orchestra di Ottorino Respighi e Concerto n.1 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra di Richard Strauss.

L’orchestra, composta da una sessantina di elementi, tra studenti e docenti, ha inoltre eseguito, davanti al sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, al presidente e alla direttrice del Conservatorio Massimo Trespidi e Maria Grazia Petrali, Egmont Ouverture op. 84 di Beethoven per poi chiudere con l’ouverture de Il Pipistrello di Johann Strauss jr.

Prima dell’evento musicale si è svolta una visita guidata alla scoperta della sede del Conservatorio, l’antico monastero di Santa Franca, a cura dei volontari del Fai di Piacenza. Il concerto sarà replicato domani alle 20.15 nella Collegiata di Borgonovo, in collaborazione con Rotary Club Valtidone.