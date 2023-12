Fondazione, Reggi: “Investiremo sulle comunità energetiche”

In occasione degli auguri di Natale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il presidente Roberto Reggi annuncia su Libertà uno degli obiettivi proiettati sull’anno a venire. “Esiste anche una povertà energetica – spiega – le famiglie pagano bollette onerose”. La Fondazione ha già contribuito ad aiuti, ora alza l’asticella: “investiremo sulle comunità energetiche, un tema sociale, che aspetta solo il decreto attuativo”. Si sosterranno forme solidali per la produzione di energia e sarà un modo per consolidare lo spirito di comunità, dice Reggi.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’