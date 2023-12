Gas Sales Daiko vittoria Champions pesantissima: biancorossi primi nel girone

La Gas Sales Daiko conquista la vetta del gruppo C di Champions League. E’ l’esito della serata europea che prima ha visto Berlino cadere nel match con Hankara dopodiché, al Palabanca, i biancorossi si sono sbarazzati del Benfica senza concedere un set. Dunque, un sorpasso che arriva a pochi giorni dal ko di Superlega con la Lube quando l’approccio al match non fu dei migliori. Al cospetto degli iberici, la squadra di Anastasi ha invece dato fondo a tutte le qualità del gruppo conquistando l’infinito primo set in cui gli ospiti hanno sprecato anche un paio di palle set. Combattuto, ma più agevole, il successo nel secondo parziale, nel terzo ancora trionfo di Piacenza nuovamente al termine di una strenua lotta punto a punto terminata ai vantaggi.

La Champions League tornerà il prossimo 10 gennaio con la trasferta turca che attende Brizard e soci che invece in campionato saranno di scena martedì 26 dicembre alle 18 sul campo di Modena.

GAS SALES DAIKO – BENFICA 3-0

(30-28 25-21 28-26)

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI