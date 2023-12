A fuoco magazzino dell’ospedale, paura per Santa Maria di Campagna

Momenti di apprensione ieri sera poco prima delle 23 per un incendio che si è sviluppato in un’area del vecchio ospedale confinante con la basilica di Santa Maria di Campagna. Il fuoco è divampato, per ragioni in corso di accertamento, in una sala con funzioni di magazzino in prossimità di una finestra. Sono andate bruciate diverse sedie tra girevoli da scrivania e normali. alcuni tavoli e assi di legno. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco le fiamme non hanno interessato un’area maggiore. Sul posto, vista la vicinanza con la basilica e il timore che potesse in qualche modo venire toccata dall’incendio, si sono subito recate tre squadre dei vigili del fuoco con due autopompe e un’autoscala, un’automedica del vicino 118, una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale. Il magazzino a prima vista risultava chiuso dall’esterno. Non si esclude che il fuoco possa essere stato appiccato da un senza fissa dimora per scaldarsi e che sia scappato al suo controllo. All’interno del magazzino tuttavia i vigili del fuoco non hanno trovato tracce di persone.