Lo spettacolo di un branco di caprioli al pascolo di sera alle porte di Roveleto di Cadeo

Roveleto di Cadeo, per qualche minuto, si è trasformata in una piccola riserva naturale. Per chi ne è stato diretto testimone, quella di sabato notte è stata una sorta di stupefacente apparizione. Nella campagna pianeggiante, poco fuori il centro abitato (e quindi area sicura per la fauna selvatica in quanto lì non è concesso cacciare), un gruppo di caprioli al pascolo è stato avvistato tra le 22.30 e le 23.00.

Enrico Merli, funzionario delle Regione Emilia-Romagna e responsabile provinciale dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (Stacp) spiega: “È normale che durante la stagione invernale i caprioli si raggruppino. Pertanto avvistarne a decine non è inusuale. Purtroppo a livello provinciale siano in calo, l’ultimo registrato è del 25%. L’importante è osservarli, senza spaventarli”.