Piace a valanga, rammarico Fiorenzuola: stasera torna Zona calcio. Fermi a Zona 100

Prima puntata del 2024 per Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano questa sera la domenica perfetta del Piacenza, che ha travolto per 6-1 la Virtus Ciserano ed ora vede la vetta del Girone B di Serie D a soli 4 punti.

È andata male, invece, al Fiorenzuola, che ha bagnato il ritorno in panchina di mister Luca Tabbiani con una immeritata sconfitta per 3-1 sul campo del Renate.

Di tutto questo si parlera allo Spazio Rotative con gol, immagini e i commenti degli ospiti in studio.

Poi, come sempre, attenzione al calcio dilettantistici: ieri sono ricominciati i campionati di Eccellenza e Promozione, con grandi emozioni per le squadre piacentine.

Al termine, Daniele Fermi sarà ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai bomber che abbiano realizzato almeno cento gol.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.