Bollette del gas, Federconsumatori: “Caos tra rincari e mercato libero”

L’Iva più alta – dal 5 al 10%, +22% dopo i primi 480 mc consumati – e il passaggio sul mercato libero, con incrementi delle bollette del gas dell’11% (mercato a prezzo variabile) e del 49% (per quelle a prezzo fisso). E’ caos tra gli utenti, frustrati dall’attesa di nuovi aumenti in bolletta e confusi tra informazioni discordanti sulle modalità da seguire dopo la decretata fine del mercato di maggior tutela. La Federconsumatori di Piacenza conferma: “Il 2024 si è aperto all’insegna di forti rincari”. Ma se, per l’Osservatorio dell’associazione, gli aumenti sarebbero oggettivi, sarebbe ingiustificata la corsa dei consumatori a stipulare nuovi contratti dopo la fine del mercato tutelato.

