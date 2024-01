Troppo brutta per essere vera, Gas Sales ko anche con Cisterna

Vince Cisterna e per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza seconda sconfitta consecutiva in campionato. Una serata difficile soprattutto in attacco dove nei momenti decisivi non si sono chiuse palle importanti ma anche in ricezione non tutto è andato al meglio. Vinto il primo set sul filo di lana i biancorossi hanno perso il secondo dopo una bella rimonta che però non si è concretizzata. Come pure nel terzo parziale mentre il quarto è stato giocato punto a punto fino a quota 18 per poi vedere i padroni di casa allungare e vincere.

Non sono bastati a Piacenza il 75% in attacco di Simon e i 20 punti di Lucarelli oltre i tre ace di Caneschi.

Andrea Anastasi: “E’ un momento difficile per noi, fatichiamo tanto in attacco e anche stasera siamo stati deficitari proprio in questo fondamentale dove il solo Lucarelli ha fatto qualcosa di buono. Purtroppo non siamo al meglio sia fisicamente che mentalmente, alcuni giocatori non sono al meglio e fatichiamo ed inoltre ci mancava Gironi che in questa parte del campionato ci ha aiutato tanto. Adesso

dobbiamo riprendere forza e restare sereni lavorando tanto, finalmente potremo farlo con una certa continuità”.

TOP VOLLEY CISTERNA-GAS SALES BLUNERGY 3-1

(23-25; 25-23; 25-22; 25-19)

TOP VOLLEY CISTERNA: De Santis, Tosti, Finauri, Giani, Ramon 1, Piccinelli, Faure 25, Rossi, Czerwinski, Baranowicz 3, Mazzone 6, Bayram 17, Nedeljkovic 8, Peric 13. All. Falasca.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Hoffer, Recine 6, Alonso, Brizard 4, Lucarelli 20, Leal 5, Scanferla, Ricci, Simon 11, Andringa, Romanò 6, Caneschi 8, Dias. All.Anastasi.

Arbitri: Florian, Giardini.

Note: durata set 30’, 32’, 31’ e 27’ per 2 ore di gioco.

Mvp: Bayram.

Top Volley Cisterna: battute sbagliate 20, ace 7, muri punto 10, errori in attacco 3, ricezione 28 % (11 % perfetta), attacco 50 %.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 16, ace 9, muri punto 6, errori in attacco 7, ricezione 34 % (19 % perfetta), 42 % attacco.