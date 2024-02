Kickboxing, venti medaglie per la Yama Arashi all’Athens Challenge

Venti medaglie in Coppa Europa in Grecia per la Yama Arashi, protagonista ad Atene nell’Athens Challenge, una delle prove Wako European Cup con 1.500 atleti in gara di calibro internazionale in rappresentanza di 20 nazioni.

Accompagnata dal pluricampione del mondo Davide Colla, la spedizione piacentina ha conquistato 7 ori, altrettanti argenti e 6 bronzi. Nel panorama delle cinture blu-marroni-nere, da segnalare il “triplete” di Somaya El Hayek: la campionessa europea ha vinto la sua categoria nel Pointfight e nel Lighcontact al limite dei 55 chilogrammi, oltre a dominare nel Granchampino, la categoria open-weight (senza distinzione di peso). Le altre medaglie d’oro sono arrivate nelle cinture giallo-arancioni-verdi grazie a Dennis Floridia (Lightcontact Junior -70 chilogrammi), Andrea Contardi (Pointfight Junior -70 chilogrammi), Alessandro Dallavalle (Lightcontact Cadetti -63 chilogrammi) e Riccardo Bramieri (Kicklight Cadetti -63 chilogrammi). Gli argenti portano la firma della stessa Somaya (nei Senior), della sorella Layla (Pointfight Cadetti Granchampion), Edoardo Ferrari, Matilde Cutaia e delle stesse Cutaia e Layla El Hayek nella gara a squadre nelle cinture alte, mentre Bramieri e Dallavalle sono giunti secondi nelle cinture basse. Infine, i bronzi con Edoardo Ferrari, Nicolò Guarnieri, Layla El Hayek (cinture blu-marroni-nere), Valentina Favaretto, Dennis Floridia e Carlo Taglia (cinture gialle-arancioni-verdi).

Il dettaglio

Medaglie d’Oro (Cinture blu/marroni/nere)

Somaya El Hayek Pointfight Granchampion Junior

Somaya El Hayek Pointfight -55 kg Junior

Somaya El Hayek Light-Contact -55 kg Junior

Medaglie d’Oro (Cinture gialle/arancio/verdi)

Dennis Floridia Light-Contact -70 kg Junior

Contardi Andrea Pointfight -70 kg Junior

Alessandro Dallavalle Light-Contact -63 kg Cadetti

Riccardo Bramieri Kick-Light -63 kg Cadetti

Medaglie d’Argento (Cinture blu/marroni/nere)

Somaya El Hayek Pointfight -55 kg Senior

Layla El Hayek Pointfight Granchampion Cadetti

Edoardo Ferrari Light-Contact -37 kg Cadetti

Matilde Cutaia Pointfight -50 kg Cadetti

Argento a Squadre (Matilde Cutaia , Layla El hayek)

Medaglie d’Argento (Cinture gialle/arancio/verdi)

Riccardo Bramieri Light-Contact -63 kg Cadetti

Alessandro Dallavalle Kick-Light -63 kg Cadetti

Medaglie di Bronzo (Cinture blu/marroni/nere)

Edoardo Ferrari Kick-Light -37 kg Cadetti

Nicolò Guarnieri Pointfight -47 kg Cadetti

Layla El Hayek Pointfight -60 kg Cadetti

Medaglie di Bronzo (Cinture gialle/arancio/verdi)

Valentina Favaretto Pointfight +55 kg Senior

Dennis Floridia Kick-Light -70 kg Junior

Carlo Taglia Pointfight -69 kg Cadetti