Troppo Piombino per la Bakery: i biancorossi reggono solo nel primo quarto

La Bakery Basket Piacenza è ospite del Golfo Piombino per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Primo quarto intenso e non spettacolare, con Mastroianni dall’angolo che timbra la prima tripla di serata. Si segna poco, si sbaglia tanto, ma la corsa in contropiede di Maglietti vale il vantaggio ospite sul 7-5. Poi inizia a carburare Criconia, che prima serve a Mastroianni un cioccolatino per il +4, e poi realizza dall’arco il 12-7 all’8’. A cavallo dei due periodi Piombino ribalta la situazione e raggiunge il +5. Manenti ben servito da Rasio con un passaggio alto-basso muove il parziale Bakery, ma gli avversari trovano ritmo in attacco e scappano sul +14 al 14’, e allora coach Salvemini chiama timeout. Il tassametro toscano però corre fino al 34-15, quando finalmente El Agbani infila la bomba seguito a ruota da Criconia. Piacenza stringe i denti e col gioco da tre punti di Mastroianni prova a reggere l’onda d’urto all’intervallo.

Alla ripresa del match Criconia segna da tre uscendo dai blocchi, ma Piombino è inarrestabile e al 23’ si porta sul 54-27. Rasio lotta sotto le plance e mette a referto due punti, ma il passivo arriva a toccare anche il -30. Soviero in penetrazione taglia la difesa in due, e poi serve a Rasio il pallone che il lungo trasforma in tre punti. Maglietti prova a sgasare, ancora Rasio appoggia al vetro, e sul finire del terzo periodo Bertocco griffa cinque punti consecutivi, con tanto di tripla sul suono della sirena. Manenti restituisce il favore del primo tempo a Rasio, mentre Bertocco va a bersaglio dall’arco per il 74-48 al 32’. Rasio e Manenti si trovano bene e confezionano altri due punti. I tanti fischi spezzano il gioco, ma un gladiatore come Rasio sguazza nel contatto fisico e raggiunge quota 15 punti personali. La tripla di Mastroianni vale sempre il -26 allo striscione degli ultimi 2’ di gioco, con Piombino che vince e ribalta l’89-72 dell’andata.