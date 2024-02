Minaccia le commesse con la pistola e rapina la Saponeria alla Farnesiana

Un uomo armato di pistola ha rapinato il negozio La Saponeria in via Caduti sul lavoro nella serata di venerdì 9 febbraio, Il rapinatore ha fatto irruzione verso l’orario di chiusura del negozio con il volto coperto da un passamontagna e, minacciando con una pistola le due commesse presenti, si è fatto consegnare i soldi in cassa. E’ poi fuggito a piedi. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sul posto anche i sanitari del 118 per visitare una delle due commesse sotto choc.