Anche De Gregori insieme a Russel Crowe e Mannoia all’Estate Farnese di Piacenza

Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare alla fine di questa settimana, ma un altro grande nome, che chiude il tris d’assi, è praticamente confermato nel calendario di appuntamenti dell’Estate Farnese 2024: diverse discrezioni danno per certo l’arrivo in città di Francesco De Gregori sul palco di Palazzo Farnese nella prima metà di luglio. Il 10 e l’11 sono le date più papabili per l’atteso concerto: il nome del celebre cantautore romano si aggiunge dunque a quelli del premio Oscar Russel Crowe – in arrivo con la sua band The Gentlemen Barbers il 13 luglio – e di Fiorella Mannoia (premio Bardotti al Festival di Sanremo per il miglior testo della sua canzone “Mariposa”) in tour con “Fiorella Sinfonica”, che la vedrà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica e che farà tappa in città il 16 luglio.