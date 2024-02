Car of the Year 2024: chi sono le altre finaliste?

Quali sono le altre sei auto arrivate in finale per il premio di Car of the Year? Scopriamolo

Se sul podio della classifica di Car of the Year troviamo al Renault Scenic E-Tech con 329 punti, le successive due posizioni sono comunque abitate da auto dal valore produttivo estremamente elevato e, concettualmente, non da meno. Al secondo posto troviamo, ad esempio, la BMW Series 5, che la segue a ruota con 308 punti, e che rappresenta il nuovo top di gamma dell’azienda tedesca. Regina delle berline di lusso, la Serie 5 si è rinnovata per il 2024 confermandosi sempre un’auto di classe e al passo coi tempi, dal design elegante e con interni raffinati che la rendono realmente irresistibile per chi cerca una berlina con l’iniziale maiuscola.

A chiudere il podio con 197 punti troviamo la Peugeot E-3008, anch’essa versione completamente elettrica del già apprezzatissimo SUV, con uno stile e un’eleganza ineguagliabili. Rivoluzionaria evoluzione nel segmento dei SUV compatti, E-3008 vanta un design elegante e raffinato, unito a un’abitabilità da vera e propria familiare di alto rango. Rappresenta, dunque, la scelta ideale per chi desidera un SUV elegante, spazioso e tecnologicamente avanzato, senza dover rinunciare del piacere alla guida. Per maggiori informazioni sul Peugeot E-3008 vi rimandiamo all’approfondimento su tuttotek.it, cliccate qui!

Fra le altre finaliste troviamo al quarto posto il SUV Kia EV9 (190 punti), al quinto la Volvo EX30 (168 punti), al sesto la cinese BYD Seal (131 punti) e al settimo della finale la Toyota C-HR (127 punti). È interessante notare come, in questa nuova edizione del premio Car of the Year, tornato a Ginevra dopo una sosta al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2023, quattro delle sette auto finaliste erano completamente elettriche, mentre gli altri tre modelli prevedono comunque delle versioni elettriche o plug-in.

La tendenza del mercato verso la sempre maggiore presenza delle auto elettriche in vendita rappresenta una svolta importante in campo automobilistico: la diffusione di questi veicoli a zero emissioni rappresenta un, se non “il”, passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e con un impatto decisamente ridotto rispetto al passato.

di Marta Gravina