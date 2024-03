Nuova Alfa Romeo Tonale ai carabinieri: già in funzione per un allarme in gioielleria

Sempre della famiglia Alfa Romeo, ma dotata da un motore elettrico, la nuova Tonale è stata consegnata in questi giorni al Comando Provinciale di Piacenza e già utilizzata in servizio. L’automobile ibrida, immagine di un’attenzione sempre maggiore al tema ambientale, è entrata a far parte a tutti gli effetti della “flotta” mezzi della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Piacenza, finora principalmente composta dalle sportive Alfa Romeo Giulia, modello che storicamente mantiene un forte legame con l’Arma.

Utilizzata subito in servizio, la nuova Tonale è entrata sulla scena piacentina già a partire da venerdì 8 marzo, quando alle 10.00 è scattato un allarme d’intrusione presso una gioielleria in un centro commerciale. In pochi minuti la centrale operativa di Piacenza ha inviato i due equipaggi della Radiomobile, tra cui uno a bordo dell’ibrida Alfa Romeo.