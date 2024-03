Fumano sul treno, scoppia la bagarre: 60 persone costrette a scendere, tre denunce

Tre ragazzi originari del Senegal che fumavano su un treno regionale sono stati rimproverati dal controllore chiamato da alcuni passeggeri irritati dalla situazione. Ne è seguita una bagarre che ha costretto sessanta passeggeri a cambiare treno alla stazione di Fiorenzuola.

E’ accaduto domenica 10 marzo alle 14.30. I ventenni senegalesi sono stati invece condotti in caserma a Fiorenzuola. Il controllore del treno dopo aver ricordato al terzetto che fumare sui treni è vietato ha ordinato loro di spegnere le sigarette e ha chiesto i documenti con lo scopo di sanzionarli, in quanto sulle carrozze esiste appunto da molti anni il divieto di fumare.

I tre però si sono ribellati rifiutati di mostrare i documenti e il treno ha fermato a Fiorenzuola dove ne è seguita una vivace discussione, smorzata solo all’arrivo dei carabinieri. La discussione era però andata per le lunghe, il 2467 è stato soppresso e i suoi passeggeri hanno dovuto prendere un altro regionale un’ora più tardi. I tre senegalesi sono invece stati condotti in caserma e denunciati per essersi rifiutati di mostrare documenti a pubblico ufficiale.