L’ex Consorzio agrario per nuovi progetti immobiliari: Piacenza al Mipim di Cannes

Promuovere le opportunità del territorio e attrarre investimenti, innovazione e talenti.

Con questi obiettivi la Regione, insieme alla Città Metropolitana di Bologna, ai Comuni di Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, all’aeroporto di Forlì e a Bologna Fiere, partecipa a Mipim 2024, il festival internazionale su immobiliare e rigenerazione urbana che, si tiene a Cannes fino al 15 marzo.

Guidata dall’assessore regionale allo sviluppo economico e Green economy, Vincenzo Colla, la missione, con i rappresentanti delle istituzioni e del sistema economico emiliano-romagnolo, ha in calendario oggi una serie di incontri – presso lo stand della Regione – per presentare agli investitori i progetti dell’Emilia-Romagna.

Agli incontri partecipa anche la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

Il progetto di Piacenza – Come spazio ideale per nuovi progetti immobiliari Piacenza sembra aver individuato l’ex Consorzio agrario che si inserisce in un’area di oltre 128mila metri quadrati e si presta a insediamenti residenziali, commerciali e di piccole imprese. Ben raggiungibile dal centro cittadino e dalla periferia, è vicino all’autostrada e alla stazione ferroviaria. La zona è caratterizzata dalla presenza di insediamenti pubblici e produttivi ormai dismessi o poco utilizzati, e oltre al Consorzio agrario Terrepadane, comprende l’ex Mercato ortofrutticolo e altri edifici industriali. Lo sviluppo dell’area porterebbe benefici all’intera città generando nuove aree verdi, parcheggi pubblici e lo sviluppo delle reti di servizi. In collegamento con i campus universitari presenti (Politecnico di Milano, Università Cattolica, Università di Parma), centri di ricerca e imprese.