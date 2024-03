Al volante senza patente e a bordo di un’auto sequestrata: 28enne denunciato e multato

Nonostante non avesse la patente (ritirata in passato) è stato “pizzicato” al volante di un’auto che non poteva circolare perché sequestrata. Per questo motivo un 28enne, fermato alle 3.00 di questa notte nei pressi di un motel a Castel San Giovanni, è finito nei guai: il giovane è stato denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale e per guida con patente sospesa. L’auto sulla quale viaggiava è stata nuovamente sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

In particolare, il veicolo guidato dal giovane (un disoccupato residente in provincia di Lodi) è stata intercettata dalla pattuglia della stazione di Borgonovo. Il 28enne, una volta fermato, ha dichiarato di essere sprovvisto di documenti per poi fornire ai militari generalità che a seguito di un controllo sono risultate false. Inoltre, dopo aver perquisito l’auto, i carabinieri hanno trovato sotto il sedile il documento d’identità del giovane. A quest’ultimo era stata ritirata la patente di guida e il veicolo che guidava era già sottoposto a sequestro amministrativo.