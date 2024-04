Incidente in via Colombo, non ce l’ha fatta la 73enne alla guida dell’auto

È morta a causa delle gravi ferite riportate la donna di 73 anni rimasta coinvolta nella tarda mattinata di giovedì 11 aprile in un incidente stradale in via Colombo a Piacenza, nei pressi della rotatoria con via Pennazzi e via Manzoni.

La 73enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare (tra le quali non si esclude un malore), ha perso il controllo del veicolo travolgendo un’altra donna in sella a una bicicletta, per poi finire la propria corsa sfondando la vetrina del negozio Bulla Sport.

Trasportata d’urgenza all’ospedale, la donna è deceduta qualche ora dopo.

Rimane in gravi condizioni la ciclista rimasta ferita.