Invecchiamento e case di riposo: il focus piacentino a “Nel Mirino” su Telelibertà

L’inverno demografico è sempre più accentuato e l’Italia è uno dei Paesi più vecchi della Comunità Europea, presentando – secondo i dati Eurostat – il più elevato rapporto tra over 65 e persone in età lavorativa. Una situazione dagli innumerevoli risvolti: sociali, economici, sanitari.

Ad approfondire il tema sarà questa sera alle 21.00 “Nel Mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta dalla direttrice Nicoletta Bracchi con il giornalista Thomas Trenchi.

gli ospiti di nel mirino

Allo Spazio Rotative saranno ospiti Nicoletta Corvi, assessora al Welfare del Comune di Piacenza, il direttore del reparto di geriatria dell’azienda sanitaria Pasquale Turano, il medico geriatra Renato Zurla e la vicepresidente di Unicoop Maria Luisa Contardi.

case di riposo, raddoppiati i tempi di ingresso

Con loro sarà l’occasione per affrontare la questione sia dal punto di vista medico (quali sono i segnali per riconoscere il decadimento cognitivo? Come lo si affronta? Come gestire la famiglia?) sia dal punto di vista delle Case di riposo. a Piacenza in cinque anni le Case residenziali per anziani (Cra) con posti accreditati dal Comune hanno visto quasi raddoppiare i tempi di ingresso. Se ne cercheranno le ragioni e ci si soffermerà anche sulla casa per anziani di via Roma, a Piacenza, che non si chiamerà più Maruffi ma Villa Ghiberti, a fronte della nuova gestione targata Edos subentrata a Proges, che quattro mesi fa aveva annunciato il recesso al quale seguì una frenetica corsa al salvataggio della storica realtà con 126 posti letto. Fra i vari temi, allargando il discorso, si cercherà anche di capire se Piacenza è a misura di anziani fragili anche dal punto di vista urbanistico.