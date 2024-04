Travolto da un’auto alle porte di Fiorenzuola: muore ciclista di 74 anni

Non ce l’ha fatta il ciclista di 74 anni travolto da un’auto nella mattinata di venerdì 19 aprile a Fiorenzuola. L’uomo stava procedendo in sella alla sua bicicletta alle porte del paese quando, intorno alle 8.00, è stato travolto da un’auto guidata da una donna.

In seguito all’impatto il 74enne è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato niente da fare. Lievemente ferita la conducente del veicolo. Sul posto il 118, l’elisoccorso da Parma, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa proveniente da Roveleto di Cadeo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.