Auto sbanda in via Einaudi, abbatte un lampione e si ribalta: cinque all’ospedale

Un’auto ribaltata e cinque feriti, tra cui due bambini. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 21.30 di giovedì 25 aprile in via Einaudi. La macchina, una Fiat Punto, stava percorrendo l’ampia strada a due corsie in direzione di Sant’Antonio. Arrivata nel curvone all’altezza del cimitero, la vettura ha sbandato abbattendo un lampione e un cartello e ha terminato la sua corsa oltre la corsia opposta, finendo ribaltata fuori strada. A bordo dell’auto c’erano due uomini, un ragazzo di 16 anni, una bimba di 7 anni e un bambino di 9 mesi. Tutti sono stati trasportati all’ospedale dalle ambulanze del 118 intervenute sul luogo dell’incidente insieme a una squadra dei vigili del fuoco e agenti della polizia locale. Nessuno dei feriti si troverebbe in pericolo di vita.