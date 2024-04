La Leal lo libera dopo un anno e mezze in catene, ora il cane Max cerca casa

Il cane Max, rottweiler di due anni dopo aver trascorso un anno e mezzo nel salotto di casa ancorato ad una catena cerca un nuovo padrone. Lo annuncia la Leal di Piacenza. “Lo hanno ritirato i nostri volontari dai vecchi padroni che non lo volevano – spiega Giustina De Rosa responsabile Leal di Piacenza -. Ora si trova a Ponte dell’Olio nella nostra struttura. Max è un cane buono appena arrivato è rimasto disorientato dal verde e dagli altri cani. Dopo essere stato rinchiuso alla catena per un anno e mezzo non gli pareva vero. Ha subito familiarizzato con volontari e altri cani, adesso cerca un nuovo padrone”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’