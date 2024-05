Salute della bocca, visite sul Facsal a Piacenza: “Prevenire il tumore del cavo orale”

La salute della bocca è al centro dell’Oral Cancer Day, iniziativa che anche quest’anno – il diciottesimo – si è svolta all’inizio del Pubblico Passeggio grazie ai medici volontari della sezione Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), presenti con un gazebo per visite di screening accurate e informazioni sul tumore del cavo orale. Diversi sono stati i piacentini che hanno approfittato dell’occasione per una visita e una “chiacchierata” con i dentisti che hanno dispensato consigli per sensibilizzare sulla diagnosi precoce del cancro della bocca.

“Per noi è un’iniziativa fondamentale – spiega Salvatore Mazzara – non si tratta solo di somministrare alle persone un questionario informativo, ma anche di visitarle ed eventualmente indirizzarle a un controllo più approfondito. L’Oral Cancer Day è un’iniziativa che si svolge in tutte le piazze d’Italia e anche a Piacenza grazie alla collaborazione della Croce Rossa che ci mette a disposizione l’infrastruttura”.