Trentottenne accoltellato in via Boselli nel corso di una lite, è grave

Un uomo italiano di 38 anni è stato accoltellato nel corso di una lite. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì, 21 maggio, a villa Grilli, nel cortile di un vecchio caseggiato fra via Buozzi e via Boselli. Nel violento litigio, da quanto si è appreso, sarebbe rimasto coinvolto un sessantenne, anche lui italiano. Sarebbero volati schiaffi, calci e pugni e il trentottenne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sull’episodio sono in corso indagini