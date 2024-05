Citroen eC4: elettrica, comoda e piena di stile, ma l’autonomia fa tentennare?

Comfort stile e innovazione, ma con un’autonomia limitata e un prezzo leggermente elevato

La Citroen eC4 si presenta come una novità interessante nel panorama delle auto elettriche, coniugando innovazione, stile e comfort. Il design aerodinamico e sofisticato, con richiami ai SUV, la rende un’auto attraente e moderna. Gli interni sono spaziosi e confortevoli, con soluzioni pratiche come il tablet integrato per il passeggero anteriore. La guida, morbida e silenziosa, viene ancor più agevolata dalle sospensioni morbide e all’ottima insonorizzazzione.

Pur offrendo un’esperienza di guida piacevole e confortevole, la batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia di 420 km nel ciclo WLTP, che potrebbe risultare limitata per chi effettua viaggi lunghi o frequenti fuori città. Se si è alla ricerca di un’auto elettrica per percorsi urbani o brevi tragitti, la eC4 rappresenta un’ottima scelta. Tuttavia, per chi necessita di un’autonomia maggiore, potrebbe essere necessario valutare alternative con batterie più capienti. È importante sottolineare che l’autonomia reale può variare in base a diversi fattori, come lo stile di guida, la temperatura esterna e l’utilizzo di accessori elettrici.

Passando alla dotazione di serie, questa si presenta più che completa e soddisfacente, con elementi come il climatizzatore automatico, i cerchi in lega e i sistemi di sicurezza avanzati. Un altro aspetto da considerare è il prezzo, più elevato rispetto ad aletre concorrenti, ma rimane comunque in linea con le caratteristiche e le prestazioni offerte dalle eC4.

Insomma, la Citroen eC4 è un’ottima scelta per chi cerca un’auto elettrica comoda, pratica e dal design accattivante. Offre un’esperienza di guida piacevole e rilassata, ed è perfetta per chi viaggia spesso in città e per brevi tragitti. Tuttavia, il prezzo elevato e l’autonomia limitata fuori città potrebbero far storcere il naso ad alcuni.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla prova su strada completa dei ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

di Marta Gravina