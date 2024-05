Renault presenta una nuova versione top di gamma del SUV-coupé Rafale, la E-Tech 4×4 300 CV, che introduce un innovativo powertrain ibrido plug-in che combina un motore a benzina con tre motori elettrici, offre una potenza complessiva di 300 CV e un sistema di trazione integrale sempre attivo.

La promessa fatta durante la presentazione mondiale è stata mantenuta: oggi debutta la Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp, la versione più potente del SUV coupé francese. Con il suo nuovo powertrain ibrido plug-in, questa variante raggiunge la ragguardevole potenza di 300 CV. La Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp è un’ibrida plug-in, con una batteria ricaricabile che contribuisce a rendere il SUV più performante ed ecologico. Il sistema combina un motore elettrico sull’asse posteriore con una batteria da 22 kWh, permettendo al veicolo di percorrere fino a 100 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP. Il motore termico è un 1.2 turbo benzina da 150 CV, supportato da tre motori elettrici: uno sull’asse posteriore, uno sulle ruote anteriori, e uno che funge da generatore-starter, responsabile dell’avviamento del motore a combustione interna e del funzionamento del cambio multimodale. Quest’ultimo prevede due rapporti per il motore elettrico principale e quattro rapporti per il motore termico, offrendo un totale di 15 combinazioni possibili. Il powertrain della Rafale offre diverse modalità di funzionamento: ibrida, elettrica ed E-save. Quest’ultima modalità utilizza il motore a benzina per caricare la batteria fino al 25% della sua capacità, garantendo sufficiente autonomia elettrica per muoversi in città. Con il sistema al massimo delle sue capacità, la Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, un miglioramento di 2,5 secondi rispetto alla versione da 200 CV. La ricarica della batteria dal 0% all’80% richiede 2 ore e 10 minuti con il caricatore di bordo da 7,4 kW, mentre per una ricarica completa fino al 100% servono 2 ore e 55 minuti. L’autonomia complessiva, con serbatoio e batteria pieni, è di circa 1.000 km.

Il SUV presenta anche un assetto rinnovato, con sospensioni adattive che si regolano automaticamente grazie a una telecamera frontale, adattandosi al terreno e allo stile di guida. Sono disponibili diverse modalità di guida – Comfort, Dynamic e Sport – gestibili tramite il sistema di infotainment, che controlla anche il sistema 4Control Advanced per la sterzata delle quattro ruote. Dal punto di vista estetico, la Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp si distingue per dettagli come i cerchi in lega da 21 pollici e uno spoiler posteriore a contrasto con la carrozzeria. Gli interni, votati alla sportività ma senza sacrificare il comfort, includono tappetini personalizzati con il blu iconico di Alpine. Il sistema di infotainment aggiornato è in grado di interagire con il powertrain per ottimizzare l’uso delle batterie e garantire sempre la massima efficienza. Con queste caratteristiche, la Renault Rafale E-Tech 4×4 300 hp rappresenta un passo avanti significativo nel segmento dei SUV coupé, con prestazioni elevate e un’anima ecologica.

Per avere qualche delucidazione in più potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo