Europei 2024: riunisci i tuoi amici e guarda la Nazionale sotto le stelle… con un proiettore di qualità!

Che sia un film o una partita di calcio, un buon proiettore aumenterà il fascino e lo spettacolo della visione

Giugno è alle porte e in questo mese ci attende un appuntamento che unirà i calciofili e non solo. Gli Europei 2024, che si terranno in Germania, stanno per arrivare e non c’è cosa più “estiva” – nel senso più puro e gioioso del termine – che riunire i propri amici per seguire la Nazionale in campo. E, inoltre, ad aggiungere un ulteriore tocco di romanticismo a tutto c’è sicuramente la possibilità di guardare le partite della Nazionale di Luciano Spalletti in compagnia dei propri amici, magari in giardino o su un bel terrazzo sotto le stelle… con un ottimo proiettore per aumentare lo spettacolo. Quali caratteristiche deve avere un buon proiettore? Innanzitutto, chiaramente, la qualità dell’immagine deve essere alta, parliamo di HD o Full HD, ottimi per seguire un evento come una partita di calcio. Molto importante è la luminosità: per ambienti con poca luce, 1500-2500 lumen sono sufficienti, mentre per ambienti luminosi è meglio avere 3000 lumen o più.

La tecnologia di proiezione può essere DLP (Digital Light Processing), che offre buona qualità d’immagine e colori vividi, LCD (Liquid Crystal Display), che garantisce immagini nitide e colori accurati, o LCoS (Liquid Crystal on Silicon), che combina i vantaggi di DLP e LCD per una qualità superiore, sebbene più costosa. La connettività è un altro punto da non sottovalutare, un buon proiettore deve essere versatile: HDMI per collegare laptop, lettori Blu-ray e console di gioco; USB per presentazioni da chiavette USB; Wi-Fi/Bluetooth per connessioni wireless a dispositivi mobili e laptop; e VGA per dispositivi più vecchi. Infine, chiaramente, deve essere facile da configurare ed eventualmente da trasportare. Ecco alcuni consigli, per due proiettori al di sotto dei 300€:

ELEPHAS Proiettore Q9 Native

YABER Proiettore⦁ da⦁ 7200 Lumen

di Francesco Messina