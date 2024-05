Vacanze senza barriere: il traduttore Timekettle Fluentalk T1

Un traduttore simultaneo semplice da usare e molto utile in viaggio: scopriamolo insieme

L’estate si avvicina a passi da gigante e si fanno dunque così più impellenti i preparativi per le vacanze. C’è chi preferisce in territorio nostrano e chi, invece, ama viaggiare e scoprire nuove culture. Per molti, però, la barriera linguistica può rappresentare un ostacolo insormontabile. Come comunicare con persone che parlano una lingua diversa? Come poter chiedere indicazioni stradali, o più semplicemente ordinare un piatto al ristorante? Seppur sia vero che conoscere almeno un’infarinatura delle lingue più parlate sia ormai diventato indispensabile, anche in questo caso la tecnologia può venire in nostro soccorso.

Il Timekettle Fluentalk T1 costituisce un vero e proprio traduttore simultaneo portatile, in grado di tradurre in tempo reale conversazioni in oltre 40 lingue. Dopo aver ascoltato la conversazione, il Timekettle lo trascriverà direttamente sullo schermo del dispositivo ed è in grado di far mantenere la conversazione spontanea e fluente. In modalità conversazione, invece, potrete tenere premuto per parlare e rilasciarlo per ascoltare direttamente la traduzione.

Esiste anche la possibilità di usarlo offline, scaricando un repertorio di lingue in anticipo per comunicare senza problemi anche dove la connessione internet non è presente. Infine, tramite l’apposita telecamera, potrete inquadrare un testo in lingua straniera e ottenere la sua traduzione in tempo reale: una funzione perfetta per menu, insegne, documenti e molto altro.

Se volete saperne di più sulle funzioni del Timekettle Fluentalk T1 vi rimandiamo alla recensione completa dei ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

Il Timekettle Fluentalk T1 è un dispositivo compatto e leggero, che potrete portare con voi in vacanza o in un viaggio di lavoro od ovunque desideriate. Il suo design ergonomico lo rende comodo da tenere in mano e da utilizzare per lunghi periodi. Con il Timekettle Fluentalk T1, insomma, le barriere linguistiche non saranno più un problema, e potrete conoscere nuove culture, fare amicizie e ampliare i vostri orizzonti. Senza più il timore di non essere compresi.

di Marta Gravina