Entra con il coltello e scappa con l’incasso, terza rapina alla catena “Isola dei tesori”

Ancora una rapina all’”Isola dei tesori” di via Cerati. Nella serata di martedì 4 giugno, intorno all’orario di chiusura un uomo, armato di coltello e con volto coperto, ha minacciato le commesse e si è fatto consegnare il fondo cassa per poi darsi alla fuga. «Se ti muovi la uccido» avrebbe detto rivolgendosi a una delle dipendenti.

Dalle prime informazioni si parla di un bottino di mille euro. Ad agire sarebbe stato un nordafricano. Sul fatto indagano i carabinieri, accorsi sul posto per i rilievi e per ascoltare le dipendenti della catena di articoli per animali.

Uno schema tristemente già visto negli ultimi tempi. Il negozio aveva subito un altro assalto soltanto un mese e mezzo fa, il 17 aprile. Ancora prima un colpo era stato messo a segno il 24 febbraio, stavolta nel negozio in Corso Europa (lato verso via Conciliazione).

L’ARTICOLO COMPLETO SU LIBERTA’ DOMANI IN EDICOLA