Ezviz BC1C: Sorveglianza smart e autonoma a portata di mano

La sicurezza domestica senza pensieri

Sorvegliare la propria casa in modo semplice e sicuro sta via via diventando una sempre maggiore priorità, e le telecamere di sicurezza da esterno rappresentano, attualmente, una delle soluzioni più efficaci e convenienti disponibili sul mercato. Tra le diverse opzioni disponibili, la Ezviz BC1C è uno dei prodotti maggiormente in voga attualmente, anche grazie all’integrazione di un pannello solare ad hoc. Se volete saperne davvero tutto vi rimandiamo alla recensione completa dei ragazzi di tuttotek.it, cliccate qui!

Dotata di un kit di montaggio versatile che include sia una staffa a vite che una a snodo magnetico, la Ezviz BC1C si installa in pochi minuti. Il già citato pannello solare integrato elimina la necessità di ricaricare frequentemente la batteria, rendendola una soluzione davvero autonoma. La telecamera registra video in Full HD 1080p, garantendo immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La visione notturna a colori, inoltre, permette di monitorare l’ambiente anche durante la notte con una qualità eccellente.

La Ezviz BC1C integra anche un software di intelligenza artificiale, che le permette di distinguere tra persone, veicoli e altri oggetti in movimento, inviando notifiche solo quando effettivamente necessario. Questo evita di ricevere fastidiosi allarmi per falsi movimenti, come il passaggio di foglie o animali. Inoltre, l’app EZVIZ, disponibile sia per iOS sia per Android, permette di gestire la telecamera da remoto in modo semplice e intuitivo. Attraverso l’app è possibile visualizzare le immagini in tempo reale, attivare le registrazioni e modificare le impostazioni a nostro piacimento.

Se siete appassionati di domotica, sappiate che la Ezviz BC!C è collegabile anche agli assistenti smart di uso più comune, come Alexa e Google Assistant, tramite i quali si potrà ad esempio attivare la visione in diretta della telecamera semplicemente con un comando vocale. Le uniche relative pecche sono la mancata compatibilità con Apple HomeKit, la mancanza di un’interfaccia web per la gestione e la limitatezza delle opzioni streaming. Tutto sommato, però, il prezzo più che accessibile e competitivo rispetto ad altre telecamere di sicurezze da esterno sul mercato, la rendono un’ottima scelta da prendere in considerazione.

di Marta Gravina