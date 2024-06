Le Bubble Rooms a Ziano: un’esperienza romantica e sorprendente al Namoon Bubble Glamping

Namoon bubble glamping nasce da un’idea nel lontano 2022. La passione per la natura e per i colli piacentini sono stati il motore che ha dato forza a questo progetto.

La nostra missione è stata quella di creare un’oasi di pace che racchiude i valori in cui crediamo: accoglienza, gentilezza, amore e passione.

I nostri valori in questi anni di progettazione sono stati il timone che ci ha guidato dalla scelta del terreno, dalla qualità e dalla tipologia delle bubbles, ai colori, all’accoglienza della reception.

Ogni dettaglio di Namoon bubble glamping è stato fortemente ricercato, desiderato e voluto.

Dormire in una bubble room è l’ultima tentazione per chi adora sentirsi avvolto dalla natura. La bubble room è una bolla trasparente in cui godersi la magia di dormire sotto un cielo stellato, ascoltando i suoni che ci circondano, svegliandosi al sorgere del sole immersi nei profumi dei vigneti di Ziano Piacentino.

Namoon Bubble Glamping è un luogo perfetto per le coppie che desiderano regalarsi un anniversario diverso, un weekend magico, scappare dalla frenesia della città e godere di un relax profondo e rigenerante. Le nostre bubble rooms sono accoglienti camere matrimoniali con vista sui colli piacentini.

Immagina di vivere un territorio ricco di vigneti, passione, cantine vitivinicole e di buon cibo. Immaginati tra i colli della Val Tidone con e-bike pedalando mentre il vento ti accarezza e il sole ti scalda. Immaginati nella tua piscina privata con idromassaggio riscaldata a degustare una buona Malvasia.

La privacy è totalmente garantita: ogni bubble ha un suo cancello di pertinenza e ai clienti viene consegnato un badge per entrare e uscire in autonomia.

L’area riservata ad ogni bubble è circondata da una siepe di lauro e da una rete frangi vista oltre al bambù, garantendo la massima esclusività dell’area.

Namoon bubble glamping è pronta ad accoglierti con l’attenzione e l’amore con i quali è nata. Oltre al pernottamento e alla prima colazione (inclusa nella quota del soggiorno e a scelta tra 3 differenti opzioni) offriamo servizi aggiuntivi all’interno della struttura come il noleggio delle e-bike per mezza giornata o giornata interna, o ancora un aperitivo con prodotti tipici piacentini servito direttamente nella bubble, con vista tramonto e con bottiglie provenienti esclusivamente da cantine locali.

La peculiarità che rende Namoon Bubble Glamping esclusiva e unica, oltre alla sua posizione e alla particolarità delle sue “camere a cielo aperto”, è la stretta collaborazione con strutture presenti sul territorio.

Dalle migliori cantine vitivinicole, agli agriturismi con cucina tipica piacentina, ad esperienze immersive tra gli alpaca, oltre a picn-nic e cene in vigna, yoga tra i vigneti e molto altro. Namoon si occuperà di consigliare e proporre per ogni prenotazione gli eventi e/o le esperienze possibili sul territorio, così da rendere i momenti trascorsi a Namoon Bubble Glamping spensierati e di pura meraviglia.

Elisabetta, la proprietaria di Namoon Bubble Glamping, è pronta ad accogliere i suoi “Namooners” (termine con cui simpaticamente vengono chiamati i clienti della struttura) nella pace dei colli piacentini con il forte desiderio di regalare momenti indimenticabili e unici.

Lasciati affascinare dalle nostre foto più belle su Instagram e prenota subito il tuo soggiorno speciale!