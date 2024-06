Motori ibridi Toyota: più potenza, meno consumi, zero emissioni?

Toyota svela nuovi motori a combustione interna più efficienti e compatti, progettati per i veicoli ibridi del futuro

Toyota, casa automobilistica giapponese, non smette di innovare e presenta una nuova generazione di motori a benzina da 1,5 e 2,0 litri che promettono di rivoluzionare il settore. Definita dai vertici dell’azienda come una “soluzione potenzialmente rivoluzionaria”, questa nuova tecnologia rappresenta un passo avanti significativo in termini di efficienza e sostenibilità.

I nuovi motori, sviluppati per i veicoli ibridi di nuova generazione, si basano su un design innovativo con corsa del pistone più corta e dimensioni ridotte. Queste caratteristiche permettono di ottimizzare il packaging del veicolo e migliorare l’aerodinamica, con un conseguente vantaggio in termini di consumi e prestazioni. La coppia persa a causa della minore corsa del pistone viene compensata da un motore elettrico, garantendo una guida fluida e reattiva.

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’efficienza termica, con l’obiettivo di superare il 40% e avvicinarsi al 50% raggiunto dalla tecnologia e-Power di Nissan. Un traguardo reso possibile grazie alle conoscenze acquisite nello sviluppo della Toyota Mirai a idrogeno.

L’arrivo delle prime auto dotate di questi nuovi motori è previsto per il 2027. Toyota, inoltre, sta già lavorando per renderli compatibili con diverse tipologie di combustibili, tra cui biocarburanti, idrogeno e combustibili sintetici, dimostrando un impegno concreto verso la riduzione delle emissioni e la diversificazione delle fonti energetiche.

Come sottolineato da Hiroki Nakajima, Chief Technology Officer di Toyota, questa nuova famiglia di motori “offre ampi spazi di manovra”, suggerendo che ci attendono ancora molte innovazioni tecnologiche nel futuro. Un futuro che vede Toyota protagonista nella sfida per una mobilità più sostenibile ed efficiente.

Toyota: il futuro della mobilità ibrida è qui, più efficiente, sostenibile e pronto a rivoluzionare la vostra esperienza di guida. Preparatevi a guidare il cambiamento!

di Marta Gravina