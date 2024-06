In tremila alla Besu Street Fest: il Comune apre al sogno di una piazza, spazio alle idee

A volte serve solo una piazza per stare bene insieme. Lo hanno dimostrato le circa tremila presenze alla Besurica che domenica e lunedì scorso hanno animato la prima edizione di “Besu Street Fest”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Besuricando Aps che con momenti di intrattenimento, musica e socialità ha lanciato un messaggio dal forte valore civico, mettendo in evidenza un sentito bisogno del quartiere: quello di avere una piazza che, come lo è stato per la due giorni di festa, possa essere un luogo di condivisione e ritrovo.

“Siamo davvero soddisfatti per la buona riuscita dell’evento – dicono gli organizzatori Thomas Trenchi, Marco Caviglioni, Daniele Spina e Melany Trenchi di Besuricando Aps – ringraziamo i volontari, gli sponsor, gli artisti e i truck food che hanno permesso di concretizzare l’idea, senza dimenticare la collaborazione del Comune. Un seconda edizione? Chissà, ne stiamo già parlando. Intanto però abbiamo raccontato che Piacenza non è morta, come invece ci diciamo troppo spesso: forse, a volte, serve una piazza per cantare e stare bene, insieme. E la necessità di una piazza della Besurica è proprio il messaggio propositivo che abbiamo lanciato, raccogliendo parecchio entusiasmo e appoggio da parte dei residenti, con la sola intenzione di condividere uno stimolo positivo per il quartiere, e non polemico”.

E ora l’amministrazione comunale apre alla possibilità di riflettere su un’eventuale e futura piazza della Besurica, lasciando spazio al confronto sulla migliore location. “È bello che si sia valorizzato uno spazio urbano che quotidianamente ha tutt’altra funzione, quella di parcheggio – commenta l’assessore al commercio Simone Fornasari -. La festa ha permesso di scoprire anche la funzione aggregativa del piazzale al centro del quartiere Besurica. L’idea di una vera e propria piazza lì o nel vicino giardino? Come amministrazione comunale ascolteremo e valuteremo le idee della cittadinanza, contestualmente alla funzione urbanistica”.

Così la “Besu Street Fest” ha lanciato un segnale, rendendo vivo il piazzale di via Perfetti: ad animare la festa, sul palco della Besurica si sono susseguiti il cantautore piacentino Daniele Ronda, il rapper Devil Sola, il deejay set di Logan, l’esibizione della band Deja Vu e l’esibizione di pole dance coordinata da Ingrid Cullhai. A manifestazione finita, due sono i tasselli di arredo urbano che la due giorni ha posto per la valorizzazione dell’area centrale del quartiere nell’ottica di piazza: primo fra tutti il murales realizzato in diretta dallo street artist “Guari Art” sulla pensilina dell’autobus in via Perfetti – nel quale è stato omaggiato anche il quotidiano Libertà – e la donazione di un tavolo da ping pong installato nel giardino pubblico dedicato alle vittime di tutte le mafie, con le racchette e le palline messe a disposizione gratuitamente nella vicina biblioteca comunale.