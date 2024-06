Tronsmart Bang SE: lo speaker Bluetooth perfetto per l’estate

Uno speaker potente, versatile e dal prezzo accessibile

L’estate è alle porte e con lei la voglia di stare all’aperto, divertirsi con gli amici e godersi un po’ di musica. Se stai cercando un altoparlante Bluetooth portatile che sia potente, abbia una lunga durata della batteria e sia anche un po’ accattivante, il Tronsmart Bang SE potrebbe essere la scelta giusta per te. Se volete saperne davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione completa dei ragazzi di tuttotek.it!

Il Bang SE ha un design cilindrico con una maniglia sulla parte superiore per un facile trasporto. È realizzato principalmente in plastica, il che lo rende leggero (2,16 kg) ma non proprio robusto. La parte frontale è dotata di una griglia in alluminio che protegge i due driver audio, mentre sui lati ci sono due diaframmi con illuminazione LED. Sul retro troviamo le diverse porte di connessione: USB-A, USB-C, jack da 3,5 mm e lettore di schede SD. C’è anche una copertura in gomma che protegge le porte dall’acqua (lo speaker è certificato IPX6).

La vera forza del Bang SE è la sua qualità audio. I due driver da 40 W offrono un suono potente e chiaro, con bassi profondi e alti nitidi. La tecnologia SoundPulse proprietaria di Tronsmart aiuta a ridurre al minimo le distorsioni e a migliorare la gamma sonora complessiva. In parole semplici, questo significa che la musica suona davvero bene, anche a volume alto.

Tronsmart dichiara una durata della batteria di fino a 24 ore, e nella nostra esperienza ci siamo avvicinati molto a questo dato. Anche con l’illuminazione LED accesa, siamo riusciti a utilizzare lo speaker per diverse ore senza doverlo ricaricare. Inoltre, il Bang SE può essere utilizzato come power bank per caricare altri dispositivi.

Oltre alla qualità audio e alla durata della batteria, il Bang SE offre alcune funzionalità aggiuntive interessanti. L’illuminazione LED integrata ha tre modalità tra cui scegliere e si sincronizza con la musica. C’è anche un microfono per le chiamate in vivavoce, che funziona abbastanza bene.

Nel complesso, il Tronsmart Bang SE è un ottimo speaker Bluetooth che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. È perfetto per chi cerca uno speaker portatile per le feste, le gite in spiaggia o semplicemente per ascoltare musica in giro per casa. Il suono è fantastico, la batteria dura a lungo e le funzionalità aggiuntive sono un bel bonus. Se stai cercando un nuovo speaker Bluetooth, ti consiglio di dare un’occhiata al Bang SE.

di Marta Gravina