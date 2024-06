Violenze alla ex: piacentino venticinquenne condannato a quattro anni e mezzo

Accusato di aver violentato l’allora fidanzata, di averla stalkerizzata con minacciosi messaggi, di averle messo le mani al collo e di averla inseguita in macchina, un venticinquenne di Piacenza è stato condannato in tribunale a 4 anni e 6 mesi.

Il processo si è celebrato davanti ai giudici Alessandro Rago, Matilde Borgia e Anna Freschi.

Il pubblico ministero Ornella Chicca ne aveva chiesti cinque e mezzo. Il giovane, che ha seguito l’intero processo in aula, si è sempre detto innocente.

I fatti che erano avvenuti in città nel 2020. I due, al tempo ventenni, si erano lasciati e ripresi in più occasioni.

La pubblica accusa e l’avvocato di parte civile Stefanina Losi hanno ricostruito in aula le violenze, ascoltando i racconti della vittima.

“Concordo con quanto sostenuto dalla Pm – ha ribattuto l’avvocato difensore Dino Beretta – nella coppia c’era un rapporto molto altalenante. Voglio ricordare che il mio assistito quando si è reso conto di aver provocato disagio alla sua fidanzata si è messo a piangere. Si parla di una violenza sessuale, ma non vi è nemmeno un graffio che la testimoni. Non solo dopo questo fatto avvenuto a fine agosto, i due ragazzi hanno continuato a frequentarsi come se nulla fosse fino ad ottobre”.