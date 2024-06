La conferenza sociosanitaria approva il bilancio Asl, attesi 54 milioni dalla Regione

Questa mattina si è riunita in seduta telematica la Conferenza territoriale sociale e sanitaria. In attesa della nomina del nuovo presidente (il mandato di Lucia Fontana è decaduto dopo le elezioni a Castel San Giovanni), l’assemblea è stata presieduta dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi per approvare il bilancio preventivo dell’Azienda Usl di Piacenza. I favorevoli (voto ponderato) sono stati 43, gli astenuti 15 e i contrari 7.

“Il bilancio economico preventivo annuale 2024 presenta un disequilibrio di 53,9 milioni di euro – spiega un comunicato – in attesa delle risorse trattenute a livello regionale che saranno oggetto di ripartizione nel corso dell’esercizio, come avvenuto anche in sede di preventivo 2023”. Si sottolinea, inoltre, come “le risorse a oggi ripartite per il 2024 risultano significativamente inferiori rispetto a quelle assegnate a consuntivo per il 2023”.

AUSL, IL PIANO DELLE AZIONI 2024

Per quanto riguarda il piano delle azioni, presentato dal direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi, è stato ricordato l’accordo di collaborazione con l’Istituto ortopedico Rizzoli a Castel San Giovanni, con l’avvio a breve dell’attività ambulatoriale: nei prossimi giorni saranno fornite le indicazioni alla cittadinanza per poter prenotare le visite.

È poi in corso di aggiudicazione la gara per l’acquisto della Pet (nel 2024 si prevede di eseguire oltre 1.800 esami), mentre per quanto riguarda il nuovo ospedale di Piacenza. entro fine giugno dovrebbe arrivare l’atto deliberativo di approvazione del percorso tecnico-amministrativo necessario per la progettazione e il perfezionamento degli accordi di finanziamento Stato/Regione (soggetto ad approvazione regionale).

Percorso di clinicizzazione Università di Parma: sono undici le sedi con degenza approvate, di cui 4 già realizzate. Sono state attivate le procedure per completare il corpo docente di quattro sedi (Oncologia, Otorino, Anestesia e Medicina interna) e in itinere la proposta di ulteriori 3 sedi clinicizzate (Oculistica, Neuroradiologia e Medicina fisica e riabilitativa).

Il Piano per ridurre le liste d’attesa, come già comunicato nei giorni scorsi, prevede l’incremento di prestazioni del 22% (+25% medio per le visite e +19% medio per diagnostica e strumentale), il che significa 126mila in più rispetto 2023.

riQualificazione ospedali

Per quanto riguarda la riqualificazione degli ospedali, tra i tanti punti sono previsti a Piacenza i lavori per il laboratorio analisi, la nuova patologia neonatale, la nuova sala emodinamica, la sostituzione della Tac in Pronto soccorso e in Radiologia II; a Castel San Giovanni l’avvio del Cau entro fine 2024 e Fiorenzuola l’ampliamento del day service oncoematologico, il progetto Pet therapy, il telenursing per pazienti midollari in carico da remoto, la sostituzione della Tac in Radiologia. A Bobbio la sostituzione del sistema radiologico e il completamento del progetto della Casa di Comunità.

Le Case della Comunità passeranno da 8 a 12 (nuove inaugurazioni: Piacenza-Belvedere, Bobbio, Fiorenzuola e Lugagnano.

“È il bilancio di una Azienda sanitaria che agisce su numerose progettualità – conclude la nota della Conferenza socio-sanitaria – e proiettata verso molteplici altre future da sviluppare. Avere maggiori risorse consentirebbe di elevare ancora il livello di sviluppo, sempre ricercando possibili aree di efficienza”.