Biblioteche, da luglio via agli orari estivi. Le sale di via Roma chiuse per il Tour

Benvenuta estate. Con l’inizio del mese di luglio scattano i nuovi orari delle biblioteche comunali di Piacenza.

Nuovi orari Passerini-Landi

La sede centrale della Passerini-Landi, in via Carducci 14, sarà aperta il lunedì (con l’eccezione del primo luglio, quando è prevista la chiusura legata al passaggio del Tour de France) dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. La Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola sarà aperta al mattino, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e al pomeriggio, dal martedì al giovedì, dalle 15 alle 19.

Sedi decentrate

Per quanto riguarda le sedi decentrate – che non subiranno alcuna limitazione in occasione della tappa piacentina del Tour – la biblioteca Dante aprirà tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ed effettuerà l’orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì. La biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19. La biblioteca della Besurica, in via Perfetti, sarà invece operativa nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

A Sant’Antonino biblioteche chiuse

Giovedì 4 luglio, in occasione della festa patronale di Sant’Antonino, tutte le biblioteche comunali resteranno chiuse.

Le sale studio di via Roma, che vengono utilizzate in condivisione dalla biblioteca e dalla parrocchia di San Pietro, saranno chiuse al pubblico domenica 30 giugno per consentire lo svolgimento di un evento parrocchiale e lunedì 1° luglio sempre in concomitanza con il passaggio del Tour de France. Le sale studio osserveranno il consueto orario di apertura nei restanti giorni di luglio (lunedì: 9-12; domenica: 9-12, 15-18).