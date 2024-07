Peugeot e-5008: il SUV elettrico 7 posti perfetto per le famiglie

Ampio spazio, autonomia fino a 660 km e tecnologia di ultima generazione per il nuovo SUV della casa francese

Peugeot svela la nuova e-5008, il SUV elettrico pensato per le famiglie numerose che cercano un mezzo di trasporto pratico, versatile e attento all’ambiente. Con sette posti a disposizione, un’autonomia fino a 660 km e un design moderno ed elegante, la e-5008 si candida come punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni. La nuova e-5008 vanta un’ampia cabina che può ospitare comodamente fino a sette passeggeri. I sedili della seconda e terza fila sono reclinabili e scorrevoli, garantendo il massimo comfort a tutti gli occupanti. Il bagagliaio è altrettanto capiente, con una capacità che varia da 259 a 2.232 litri a seconda della configurazione dei sedili. Gli interni della e-5008 sono curati nei minimi dettagli e pensati per offrire il massimo comfort a tutti i passeggeri. I sedili in pelle e Alcantara dell’allestimento GT sono dotati di ventilazione, funzione massaggio e riscaldamento. La dotazione tecnologica è completa e include un cruscotto digitale da 21 pollici, un sistema di infotainment avanzato e numerosi sistemi di assistenza alla guida. La e-5008 è disponibile in tre varianti elettriche: Base, Long Range e Dual Motor. La versione di base monta un motore da 210 CV con una batteria da 73 kWh, offrendo un’autonomia dichiarata di 502 km.

La versione Long Range è equipaggiata con una batteria da 96 kWh, raggiungendo un’autonomia fino a 660 km e una potenza di 230 CV. La variante Dual Motor, invece, offre una batteria da 73 kWh, 320 CV e trazione integrale. Tutte le versioni supportano la ricarica in corrente continua fino a 160 kW, permettendo di recuperare 100 km di autonomia in soli 10 minuti. Con il suo ampio spazio interno, le motorizzazioni elettriche ad alta autonomia, il comfort e la tecnologia di ultima generazione, la Peugeot e-5008 si candida come il SUV ideale per le famiglie che cercano un mezzo di trasporto pratico, versatile e attento all’ambiente. La Peugeot e-5008 sarà disponibile sul mercato a partire dall’autunno, anche se i prezzi ufficiali non sono ancora stati annunciati dalla casa francese. Questo SUV elettrico promette di essere una scelta versatile e adatta per le famiglie, combinando ampio spazio interno, motorizzazioni diversificate e un alto livello di comfort.

di Lorenzo Apuzzo