Smartworking in vacanza: diventare un nomade digitale con 5 gadget tech

Gli indispensbili per chi è costretto a lavorare anche in vacanza.

Il mondo del lavoro è cambiato. Con l’avvento del smartworking, molti di noi hanno la possibilità, oltre che la spada di Damocle, di lavorare da remoto, anche in vacanza. Ma per farlo in modo efficiente e confortevole, è necessario dotarsi dei giusti strumenti tecnologici.

Laptop leggero e potente: La prima cosa di cui avrete bisogno è un laptop in grado di gestire le vostre esigenze lavorative. Scegliete un modello leggero e compatto , facile da trasportare in valigia o nello zaino. Assicuratevi che abbia un processore potente, sufficiente RAM e una buona batteria. Hotspot mobile: Se non avete accesso a una rete Wi-Fi affidabile, un hotspot mobile vi permetterà di connettervi a internet ovunque vi troviate. Scegliete un operatore che offre una buona copertura nella zona in cui vi recherete in vacanza. Un paio di cuffie con cancellazione del rumore: Se lavorate in un ambiente rumoroso, un paio di cuffie con cancellazione del rumore vi aiuteranno a concentrarvi meglio. Questo tipo di cuffie isola i rumori esterni, permettendovi di ascoltare musica o partecipare a chiamate telefoniche senza essere disturbati. Power bank: Per evitare di rimanere senza batteria nel bel mezzo di una giornata lavorativa, è importante avere sempre con sé un power bank . Scegliete un modello con una capacità sufficiente a ricaricare completamente il vostro laptop e altri dispositivi elettronici. Un organizer per cavi: Con tutti i gadget tech che vi accompagneranno in vacanza, è importante avere un modo per organizzare i cavi in modo ordinato. Un organizer per cavi vi aiuterà a evitare grovigli e a trovare facilmente il cavo che vi serve.

di Marta Gravina