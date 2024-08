Auto va a sbattere contro un guardrail sulla Provinciale 40 a Travo, un ferito

Un’auto è andata a sbattere contro il guardrail e una persona a bordo è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 22.30, a Travo in prossimità del centro abitato, lungo la strada provinciale 40 di Statto. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso inviati dal 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, che hanno messo in sicurezza la vettura. Inizialmente si è temuto per le condizioni della persona ferita ed è stata perciò allertata anche l’eliambulanza, ma l’emergenza è presto rientrata: il suo stato di salute, dopo i primi accertamenti compiuti sul posto, non ha suscitato preoccupazione tra i sanitari e si è perciò optato per il trasporto in ospedale a bordo di un’ambulanza.