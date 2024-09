Oggi suona la prima campanella per 35.626 studenti piacentini, 90 in meno rispetto all’inizio dello scorso anno scolastico. Il numero di alunni con disabilità certificata nella nostra provincia è 1.581.

Saranno 532 le istituzioni scolastiche statali sul territorio regionale, che accoglieranno 531.037 studenti, con un calo di circa 4.800 (-0.91%) rispetto all’anno scolastico precedente. Aumenta il numero di studenti con disabilità certificata che quest’anno sono 23.356 (l’anno scorso erano 22.351).

Le scuole paritarie nell’a.s. 2024/2025 si confermano quasi mille (di queste oltre l’80% è di scuola dell’infanzia).

CLASSI E SEZIONI

Le classi funzionanti in Emilia-Romagna saranno 24.691, di cui 8.417 nella scuola primaria. Su base provinciale, come lo scorso anno, Bologna detiene il record regionale per classi funzionanti, pari a 5.205 (1.838 nella scuola primaria). Seguono Modena con 4.245 e Reggio Emilia con 2.951.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Per le scuole secondarie di II grado, trova conferma la tendenza degli anni precedenti: poco più di 89.000 studenti dell’Emilia-Romagna frequentano i licei (poco più del 43% del totale alunni) mentre circa 115.000 i tecnici-professionali (più del 56% del totale alunni). Nel dettaglio sono oltre 72.000 gli alunni degli istituti tecnici (oltre il 35% del totale alunni) e circa 43.000 quelli degli istituti professionali (quasi il 21% del totale alunni).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Sono 451 i Dirigenti scolastici di ruolo in servizio effettivo presso le scuole statali dell’EmiliaRomagna. 285 di loro dirigono scuole del 1°ciclo (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado), mentre 166 sono alla guida delle scuole di 2°ciclo (secondaria di 2°grado). Quanto alle nuove assunzioni per l’a.s. 2024/2025, sono già stati assunti 3 Dirigenti Scolastici (ricompresi nei 451 sopra citati); vi sono poi 34 candidati della procedura concorsuale riservata assegnati all’Emilia-Romagna, per l’assunzione dei quali si attende l’evolversi del contenzioso pendente. Nel frattempo, l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto 81 incarichi di reggenza per altrettante scuole assegnate prive di titolare ovvero con dirigente titolare in servizio altrove (presso scuole italiane all’estero, presso Università, ecc.).

PERSONALE DOCENTE

I posti di personale docente in Emilia-Romagna saranno 62.155. Di questi, su posto comune saranno 47.176 docenti mentre su posto di sostegno saranno 14.979 docenti.

Nello specifico con riferimento ai posti di sostegno, 7.841 rappresentano la dotazione assegnata e 7.138 quelli autorizzati in deroga dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in ragione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010.

È in corso ricognizione delle eventuali esigenze sopraggiunte di posti di sostegno in deroga.

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE

Sono state quasi 3.000 le proposte di contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato finalizzate al ruolo, di cui circa 760 su posti di sostegno.

Delle proposte di contratto, circa 2.000 sono a tempo indeterminato, mentre le restanti si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato in base a quanto previsto dal D.M. 111/2024 e dall’articolo 13, comma 2 del D.D. n. 2576/2023 e all’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

TEMPISTICHE

La prima tornata di immissioni in ruolo si è conclusa il 31 agosto 2024, come da normativa vigente. Proseguiranno nei prossimi mesi sia le attività connesse alla procedura concorsuale di cui al D.D. 2575/2023, dal momento che tutte le graduatorie per la procedura di cui al D.D. 2576/2023 (scuola dell’infanzia e scuola primaria), invece, sono state già pubblicate per l’EmiliaRomagna. Saranno, altresì, conferite le nomine giuridiche sui posti residui dal contingente regionale di cui al D.M. 158/2024.

PERSONALE ATA

Le scuole, al momento, disporranno, per l’a.s. 2024/25, di 15.561 unità di personale ATA

(personale amministrativo, tecnico e ausiliario), di cui 2.266 unità assegnate dal Direttore Generale in organico di fatto. A queste devono aggiungersi 519 Direttori dei Servizi Generali Amministrativi. Nello specifico, 10.809 saranno i collaboratori scolastici e 3.708 gli assistenti amministrativi. Inoltre, è bene rilevare che all’esito della procedura valutativa di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 12 aprile 2024, n. 74 sono 109 gli assistenti amministrativi transitati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione.

Le immissioni in ruolo totali per il personale ATA sono 763 unità: le più numerose hanno

interessato i collaboratori scolastici (548) e gli assistenti amministrativi (175).