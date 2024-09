Nuova Cupra Terramar: tecnologia, potenza e stile in un SUV di lusso

La casa automobilistica spagnola punta molto in alto con questo nuovo SUV che rappresenta la visione di Cupra per il futuro dell’automobilismo premium e la sua ambizione di competere con i marchi più blasonati del settore.

Nel suggestivo scenario dello storico circuito Terramar, a pochi passi da Barcellona, Cupra ha alzato il sipario sul suo ultimo gioiello automobilistico: la Terramar. Questo SUV, il più grande e ambizioso della casa automobilistica spagnola, si prepara a ridefinire gli standard nel segmento dei SUV di lusso, combinando prestazioni sportive, eleganza sofisticata e tecnologia all’avanguardia. Analizzandone l’estetica della nuova Terramar si nota sin da subito il suo design audace e provocatorio.

Il frontale, caratterizzato da fari Matrix LED configurati in tre triangoli distintivi, evoca il muso di uno squalo, conferendo all’auto un aspetto aggressivo e al contempo sofisticato. Questa scelta di design non è solo estetica: i designer Cupra hanno lavorato a stretto contatto con gli ingegneri aerodinamici per assicurare che ogni linea e curva contribuisca all’efficienza aerodinamica del veicolo. La griglia anteriore, con i suoi passaggi d’aria ingegnosamente progettati, non solo migliora il raffreddamento del motore ma contribuisce anche a ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica, che si attesta a un impressionante 0,28, un valore di riferimento per la categoria.

Varcando la soglia della Terramar, ci si trova immersi in un abitacolo che fonde sapientemente lusso, sportività e alta tecnologia, il tutto con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Il cockpit, centrato sul conducente, è dominato da un volante sportivo multifunzione che non sfigurerebbe in una vettura da corsa. Dotato di paddle shift e pulsanti satelliti personalizzabili, pone letteralmente il controllo totale del veicolo nelle mani del guidatore. I sedili sportivi avvolgenti, di serie su tutti i modelli, sono un capolavoro di ergonomia e sostenibilità.

Sviluppati in collaborazione con l’azienda Seaqual, questi sedili utilizzano tessuti riciclati in fibra polimerica, ricavati da materiali di scarto recuperati dal Mediterraneo. Questa scelta non solo riduce l’impatto ambientale del veicolo ma offre anche prestazioni superiori in termini di comfort e durata rispetto ai materiali tradizionali.La Terramar offre una gamma di motorizzazioni che spazia dal mild hybrid da 150 CV alle potenti versioni benzina da 265 CV, fino alle varianti plug-in hybrid capaci di percorrere fino a 100 km in modalità completamente elettrica.

Per saperne di più su questa nuova Cupra Terramar, potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo